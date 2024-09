Renovações estão em pauta

Um dos destaques do Vasco na temporada, o goleiro Léo Jardim, de 29 anos, deve receber uma proposta de renovação do Cruz-Maltino em breve. De acordo com informações da rádio Tupi', o clube deseja ampliar o vínculo do jogador até 2028.

Além de Jardim, o Gigante da Colina também quer ampliar o contrato de Vegetti. O argentino, de 35 anos, tem vínculo até o fim de 2025. Em relação ao centroavante, o desejo do Vasco é de propor uma renovação até dezembro de 2027.

A renovação contratual viria acompanhada de um belo aumento tanto pra Léo Jardim, quanto pra Vegetti. O Vasco entende que ambos são peças fundamentais no elenco.