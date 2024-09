Paysandu vence Ituano na Curuzu e se afasta da zona de rebaixamento da Série B

O Paysandu se distanciou da zona de rebaixamento da Série B ao derrotar o Ituano, um adversário direto, por 1 a 0, nesta sexta-feira, no estádio da Curuzu, pela 29ª rodada. Este foi o terceiro revés consecutivo do time paulista na competição.

Com o resultado, o Paysandu deu um pulo na tabela e chegou aos 33 pontos, na 14ª posição. O Brusque, com 29, é o primeiro dentro da zona de rebaixamento. O Ituano estacionou no 18º lugar, com 28.

A vitória serviu para o time paraense melhorar seu aproveitamento dentro de casa, que era até então a pior da Série B. Dos sete últimos jogos como mandante, só havia vencido o Guarani, por 2 a 1. O novo triunfo faz com que ganhe um fôlego para evitar a degola.

O Paysandu começou o jogo com tudo e logo abriu o placar aos seis minutos. No cruzamento de Jean Dias, João Vieira apareceu sozinho na área e testou firme para fazer 1 a 0. Depois, o Ituano passou a ser superior e criou boas chances para empatar. Aos 20, José Aldo quase fez gol olímpico, mas parou na defesa de Matheus Nogueira.

No mesmo minuto, Bruno Xavier acertou o travessão, em mais uma tentativa dos visitantes. Aos 26, Vinícius Paiva teve boa chance, mas foi travado dentro da área.

Após os 30, a partida teve menos oportunidades de gol e mais cartões. Foram três amarelos para jogadores do time da casa, além de um vermelho para o auxiliar técnico por reclamação. Apesar de perder a cabeça em alguns momentos da partida, o Paysandu conseguiu levar a vantagem para o intervalo.

No segundo tempo, o Ituano voltou com mudanças, subiu as linhas e passou a pressionar o Paysandu, Thonny Anderson e José Aldo criaram boas oportunidades, mas faltou capricho para que pudessem colocar a bola no fundo das redes.

Do outro lado, o Paysandu povoou o meio de campo e diminuiu os espaços do clube paulista. Sem conseguir criar, o Ituano foi com tudo para cima no fim, mas esbarrou na marcação rival e acabou conhecendo mais uma derrota na Série B. Ainda no fim, Yony González teve a chance de fazer o segundo e fechar a conta a favor do clube da casa, mas jogou na trave.

Na próxima rodada, o Paysandu enfrenta o CRB na sexta-feira, às 20h, no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). No sábado, o Ituano recebe o Guarani, às 17h, no Novelli Júnior, em Itu (SP).

FICHA TÉCNICA

PAYSANDU 1 X 0 ITUANO

PAYSANDU - Matheus Nogueira; Bryan Borges, Quintana (Kevyn), Carlão e Lucas Maia; João Vieira, Netinho (Luan Freitas) e Robinho (Val Soares); Borasi (Paulinho Boia), Nicolas (Yony González) e Jean Dias. Técnico: Márcio Fernandes.

ITUANO - Jefferson Paulino; Marcinho, Guilherme Mariano, Claudinho e Kauan Richard (Guilherme Lazaroni); Rodrigo (Salatiel), Miquéias (Álvaro) e José Aldo; Thonny Anderson, Vinícius Paiva (Leozinho) e Bruno Xavier (João Carlos). Técnico: Alberto Valentim.

GOLS - João Vieira, aos seis minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Luan Freitas, Netinho, Nicolas e Quintana (Paysandu); José Aldo, Guilherme Marano e Thonny Anderson (Ituano).

ÁRBITRO - Lucas Paulo Torezin (PR).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Estádio da Curuzu, em Belém (PA).