Santos aposta na experiência para pressionar Operário-PR e voltar ao topo da Série B

A um ponto do líder e sem problemas de desfalques, o técnico Fábio Carille quer contar com "quilometragem" de seus jogadores mais experientes neste sábado, diante do Operário-PR, às 18h, na Vila Belmiro, para voltar à liderança da Série B do Campeonato Brasileiro.

Para a partida contra os paranaenses, o treinador santista vai poder contar com a base que empatou com o Novorizontino na última rodada para voltar a vencer na competição. Com 50 pontos, um resultado positivo deixa a equipe no primeiro posto já que o rival de Novo Horizonte só entra em campo na segunda-feira, quando recebe a Ponte Preta.

Além de poder repetir o esquema, os jogadores mais velhos vão ter um papel importante nesta reta final. Carille conta com a experiência desses atletas para deixar o time mais à vontade em campo.

Nessa linha, o meio-campo vai ter um papel importante para ditar o ritmo da equipe. João Schmidt, 31, Diego Pituca, 32, e Giuliano, 34, terão a missão tanto de tornar o Santos consistente na marcação quanto agressivo quando tiver a posse de bola.

Nesta lista, o defensor Gil, de 37 anos, comanda a defesa. Na frente, o venezuelano Otero, de 31 anos, tem na bola parada o grande trunfo para superar o sistema defensivo dos paranaenses.

Carille comandou os trabalhos nesta semana e deu ênfase a esse tipo de jogada. No trabalho tático que ele esboçou, o Santos deve apresentar um perfil ofensivo, mas sem correr riscos desnecessários.

No ataque, além de Otero, o treinador deve montar um trio com Guilherme e Wendel Silva. A ideia é ter um time leve na frente onde a movimentação vai ser o grande trunfo para tentar confundir a marcação rival.

Na parte intermediária da tabela, o Operário-PR ainda sonha em tentar uma vaga entre os quatro primeiros colocados na classificação. Com 39 pontos, o time paranaense aposta nos contra-ataques para tentar arrancar uma vitória fora de casa.

Para a partida, o técnico Rafael Guanaes terá um ataque alternativo, onde Vinícius Mingotti e Daniel Lima devem dar lugar a Felipe Augusto e Rodrigo Rodrigues. Neste confronto, a equipe paranaense vai ter o retorno do zagueiro William Machado.

FICHA TÉCNICA:

SANTOS X OPERÁRIO-PR

SANTOS - Gabriel Brazão; JP Chermont, Jair, Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero, Guilherme e Wendel Silva. Técnico: Fábio Carille.

OPERÁRIO-PR - Gabriel Mesquita; Thales Oleques, Allan Godói, William Machado e Pará; Índio (Jacy), Vinícius Diniz e Boschilia; Felipe Augusto, Rodrigo Rodrigues e Ronald. Técnico: Rafael Guanaes.

ÁRBITRO - Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS).

HORÁRIO - 18h.

LOCAL - Vila Belmiro, em Santos (SP).