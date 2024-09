"Será um campeão amargo"

"O Flamengo vai ganhar a Copa do Brasil, mas será um campeão amargo. O time vai cair muito no Campeonato Brasileiro e terminar o ano brigado com a torcida. Os dirigentes do clube que são candidatos na política não irão se eleger e vejo grandes mudanças no ano que vem. Mas não é algo animador, pois podem ser boas ou péssimas".