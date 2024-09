O fim de ano dos cariocas

O inequívoco, místico, senhor dos búzios, o homem que vê o amanhã. Pai Sergio de Ogum tem muitas alcunhas, todas relativas ao seu dom de precognição já manifestados nas páginas do Meia Hora. Ao longo dos anos, ele 'previu' o Hexa do Flamengo, em 2009, os títulos brasileiros do Fluminense e as quedas de Botafogo e Vasco. Em 2012, quando estava previsto o fim do mundo, ele 'tranquilizou' a todos, dizendo que a humanidade iria continuar. Agora ele está de volta para revelar como será o fim de temporada dos times cariocas, com notícias boas e também ruins.