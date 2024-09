Arrascaeta faz desabafo

Arrascaeta fez uma publicação em sua rede social desabafando sobre a eliminação do Flamengo nas quartas de final da Libertadores. Além disso, o meia teve uma imagem sua divulgada recentemente com a camisa do Peñarol, seu time do coração.

"Quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, e se coloca em dúvida o teu caráter, o único caminho que temos é mostrar o nosso valor. Eu sempre falo: ou tu é Flamengo ou tu é contra o Flamengo. E eu escolhi ser. E será desse jeito até o meu último dia no clube", escreveu o uruguaio.