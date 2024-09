Dúvida boa no Vascão

Após uma semana inteira de preparação, o Vasco, enfim, volta a campo pelo Brasileirão. O Cruzmaltino enfrenta o Cruzeiro, hoje, às 18h30, no Mineirão, com possíveis mudanças entre os titulares para tentar voltar a vencer no campeonato e seguir firme na caça ao G-6.

Para cumprir essa missão, o técnico Rafael Paiva tem uma 'dor de cabeça' boa entre Payet e Coutinho. A qualidade do francês com a bola nos pés é evidente, mas o meia não vive seu melhor momento no Gigante da Colina — deu apenas uma assistência nos últimos 15 jogos.

Coutinho, por sua vez, vem crescendo de produção após sofrer com problemas físicos: marcou o gol de empate no clássico com o Flamengo e, contra o Palmeiras, mostrou por que é chamado de 'Mago' com dribles desconcertantes. Até agora, o meia só foi titular contra o Atlético-GO, na ida das oitavas da Copa do Brasil, e diante do Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro.

Os vascaínos, pelo menos, podem ter uma certeza: não vai faltar qualidade no meio de campo. Que venha a vitória!