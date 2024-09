Barcelona leva 4 a 2 do Osasuna sob gritos de 'olé' e acompanha clássico de Madri pressionado

Irreconhecível, o Barcelona perdeu a invencibilidade de sete jogos no Campeonato Espanhol. Com muitos jovens em campo e sem consistência ofensiva, o líder da competição mostrou fragilidade em campo e foi superado por 4 a 2 diante de um inspirado Osasuna, em Pamplona, neste sábado, pelo Campeonato Espanhol.

Com o resultado, o time do técnio Hansi Flick se mantém com 21 pontos no topo da tabela, mas a aproximação dos principais concorrentes será inevitável, já que Real Madrid, vice-líder, com 17 pontos, e Atlético, terceiro, com 15, se enfrentam no clássico deste domingo, às 16h (horário de Brasília), no estádio Metropolitano de Madri. O Osasuna alcançou a sexta posição, com 14 pontos.

Sem cinco jogadores que participaram da vitória por 1 a 0 sobre o Getafe na rodada anterior, entre eles Raphinha e Lamine Yamal, o Barcelona encontrou difculdades no estádio El Sadar. Nos primeiros minutos, a equipe catalã tentou se impor, principalmente em jogadas criadas por Ferrán Torres, mas não demorou para o time da casa tomar as rédeas da partida.

Aos 14 minutos, o goleiro Iñaki Peña levou o primeiro susto. Areso puxou um contragolpe pela direita e bateu cruzado, da entrada da área, mas a bola saiu pela linha de fundo rente à trave. Na jogada seguinte, aos 17, Bryan Zaragoza avançou pela esquerda, cortou Koundé na linha de fundo e cruzou na cabeça de Budimir, que levou a melhor sobre a marcação de Cubarsí para abrir o placar para o Osasuna.

O Barcelona sentiu o gol e passou a mostrar nervosismo. Os visitantes trocavam passes com ritmo lento no meio de campo, em busca de espaços, e eram constantemente desarmados pelo time adversário, que marcava com organização e partia ao ataque em velocidade com a bola nos pés.

Aos 27 minutos, após roubada de bola no meio-campo, Zaragoza foi acionado na esquerda por Ibáñez e aproveitou a defesa catalã desarrumada para avançar em velocidade no contra-ataque. O camisa 19 invadiu a área, deu belo drible em Iñaki Peña e tocou no gol vazio para ampliar: 2 a 0.

O segundo gol desestabilizou ainda mais o líder do campeonato, que errava jogadas fáceis e não conseguia se aproximar da meta defendida por Herrera. Do outro lado, Oroz e Ibáñez levavam perigo à Iñaki Peña.

Aos 46 minutos, Koundé aproveitou cruzamento da esquerda e cabeceou no travessão na única oportunidade de gol criada pelo Barcelona na primeira metade.

O Barcelona voltou para o segundo tempo com outra postura. O artilheiro Lewandowski, que mal havia tocado na bola nos 45 minutos iniciais, bateu falta sobre o travessão, aos 6 minutos, e exigiu boa defesa de Herrera, aos 7.

No minuto seguinte, o Barcelona contou com uma lambança do goleiro adversário para descontar. Herrera saiu jogando errado, tocando nos pés de Pau Víctor, que bateu fraco de fora da área, mas o suficiente para superar o goleiro, que pulou e tocou com as mãos moles sobre a bola antes de ela entrar.

Disposto a buscar ao menos o empate, o técnico Hansi Flicki acionou Raphinha e Yamal aos 13 minutos. Aos 20, Ferrán Torres recebeu o passe do brasileiro, driblou dois marcadores e quase igualou, obrigando Herrera a salvar o time da casa.

Mesmo sofrendo forte pressão, o Osasuna buscava manter a mesma receita de sucesso do primeiro tempo: marcação alta e saídas nos contragolpes. Foi assim que, aos 25 minutos, Budimir recebeu cruzamento rasteiro de Areso e acabou derrubado na área por Sergi Domínguez. O croata cobrou o pênalti no canto esquerdo de Iñaki Peña para marcar o terceiro do Osasuna.

O gol minou a reação do Barcelona, que parecia novamente perdido em campo. Após algumas idas ao ataque sem perigo, o Osasuna chegou ao quarto gol. Aos 39 minutos, Bretones desarmou Lamine Yamal na entrada da área e bateu no canto esquerdo de Iñaki Peña, levantando a torcida local.

Já sob gritos de "olé", o Barcelona avançou nos minutos finais para evitar uma derrota tão elástica. Aos 43 minutos, Yamal acertou belo tiro no ângulo de Herrera para diminuir para 4 a 2. Ferrán Torres ainda acertou a trave nos acréscimos, de cabeça, mas já era tarde demais para os visitantes reagirem.

OUTROS JOGOS

Em San Sebastián, a Real Sociedad derrotou o Valencia por 3 a 0, neste sábado, e conquistou sua segunda vitória no Espanhol. O japonês Kubo abriu o placar no primeiro tempo, e o islandês Óskarsson marcou duas vezes na etapa final. O resultado levou a equipe basca a oito pontos, em 12º lugar, e manteve o Valencia na zona de rebaixamento, em 18º, com cinco.

Já o Rayo Vallecano teve James Rodríguez como titular pela primeira vez, mas só ficou no empate por 1 a 1 com o Leganés, em Madri. Sergio Camello abriu o placar para os anfitriões logo aos 8 minutos do primeiro tempo, mas Espósito igualou no início da etapa complementar.

O Getafe, por sua vez, deixou a zona de rebaixamento com a vitória por 2 a 0 sobre o Alavés. Arambarri e Milla, de pênalti, fizeram os gols que levaram o time da casa a sete pontos, em 15º, e mantiveram os visitantes com dez, em nono na tabela.