Wada entra com recurso e Sinner pode pegar até 2 anos de suspensão por doping: 'Decepcionado'

A Agência Mundial Antidoping (Wada) anunciou neste sábado que entrou com recurso na Corte Arbitral do Esporte (CAS) contra a decisão da Itia (Agência Internacional de Integridade do Tênis) que absolveu o tenista Jannik Sinner após ele ter dois testes dados como positivos para a substância clostebol. O episódio aconteceu em março deste ano. Se aceito, o número um do mundo pode pegar até dois anos de suspensão.

Ao ser flagrado no exame antidoping, ele perdeu os pontos e a premiação referentes ao torneio de Indian Wells. A Itia, no entanto, o absolveu. Em sua defesa, o italiano afirmou que foi contaminado por causa do uso de uma pomada usada por seu fisioterapeuta.

De acordo com a Wada, a constatação de que o atleta não teve "nenhuma falha ou negligência" não estava correta sob as regras aplicáveis. A entidade informou ainda, por meio da publicação oficial, que não está buscando desqualificação de nenhum resultado conquistado pelo competidor na temporada, exceto o que foi imposto pelo tribunal de primeira instância (perda dos 400 pontos pela semifinal em Indian Wells).

O caso deve ter mais desdobramentos nos próximos dias. Por enquanto, ainda não foram divulgados prazos para que seja formulada uma nova sentença. A tendência é que o recurso seja estudado pelo CAS.

Sinner estava em quadra pelo ATP 500 de Pequim, contra o russo Roman Safiullin, em jogo válido pelas quartas de final, quando a notícia foi divulgada. Ele demonstrou tristeza com os rumos do episódio.

"Estou decepcionado com esse recurso porque tivemos três audiências e todas elas foram positivas para mim. Eu sabia há alguns dias que eles iriam apelar", afirmou o italiano após confirmar sua vitória sobre o rival russo.

Na lista da ATP, o italiano de 23 anos aparece no topo com 11.180 pontos. O alemão Alexander Zverev vem na segunda colocação do ranking e contabiliza 6.875 pontos.