Volta Redonda fica perto do acesso e Ypiranga vence o líder Athletic na Série C

Duas partidas abriram, neste sábado, a penúltima rodada da segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Volta Redonda venceu e pode conquistar o acesso já no domingo, o Ypiranga despachou o Athletic e segue na briga pela Série B de 2025.

O Volta Redonda venceu o Botafogo-PB, de virada, por 2 a 1, no estádio Raulino de Oliveira, diange de sua torcida. Joãozinho abriu o placar para o time paraibano, mas MV e Keliton viraram o duelo para os donos da casa.

A vitória deixou o time do Rio na liderança do Grupo A, com nove pontos. Agora, depende de uma vitória do Remo (2º) sobre o São Bernardo (3º), no domingo, para selar o acesso. O Botafogo-PB, lanterna, com dois pontos, está eliminado.

À noite, o Ypiranga venceu o Athletic, por 2 a 1, no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim. Fabrício Pereira e Sidimar (contra) marcaram os gols do time gaúcho, e Nathan descontou para os mineiros também no segundo tempo.

O Ypiranga assumiu o terceiro lugar do Grupo B, com seis pontos. Um atrás do líder Athletic, que ficou com sete. A chave ainda conta com a Ferroviária (2ª, com sete) e o Londrina (4º, com quatro), dupla que se enfrenta no domingo.

MAIS JOGOS

Neste domingo acontecerão outros dois jogos: Remo x São Bernardo, às 16h30, no estádio Baenão, em Belém; e Londrina x Ferroviária, às 18h30, no estádio do Café, em Londrina.

Confira os jogos da 5ª rodada:

Sábado

Volta Redonda 2 x 1 Botafogo-PB

Ypiranga 2 x 1 Athletic

Domingo

16h30

Remo x São Bernardo

18h30

Londrina x Ferroviária