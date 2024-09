Flamengo enfrenta Athletico-PR no Brasileiro para diminuir pressão antes da Copa do Brasil

Eliminado da Copa Libertadores e com a cabeça voltada na semifinal da Copa do Brasil, contra o Corinthians, o Flamengo tenta manter o foco inicial para o Athletico-PR, seu adversário deste domingo, às 20h, no Maracanã, pela 28.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time rubro-negro precisa dar uma resposta para aliviar a pressão sobre o técnico Tite e ir mais leve para a partida da próxima semana.

Há três jogos sem vencer, o Flamengo tenta voltar à briga pelo título com Botafogo, Palmeiras e Fortaleza. No entanto, já viu seus rivais abrirem gordura. O rubro-negro se segura na partida que tem em haver. Na última quinta-feira, foi eliminado da Libertadores para o Peñarol. Perdeu no Maracanã, por 1 a 0, e empatou fora, não marcando gols nos dois jogos.

O Athletico-PR também vem de um baque, já que caiu na Sul-Americana para o Racing, na estreia do técnico Lucho González. Tinha vencido em casa, por 1 a 0, mas acabou goleado fora, por 4 a 1. No Brasileirão, vem em queda livre e já começa a correr risco de rebaixamento. Tem 31 pontos.

O retrospecto é a favor do Flamengo. Em 79 jogos, foram 32 vitórias, 28 derrotas e 19 empates. No entanto, o time carioca não vence o rival em casa desde do ano passado, na Copa do Brasil.

Com o departamento médico cheio (Viña, Michael, Luiz Araújo, Pedro e Everton Cebolinha), e com a Copa do Brasil no meio de semana, a tendência é que Tite poupe alguns jogadores. A certeza é que o atacante Carlinhos se junte a lista de desfalques por estar suspenso.

Sem um centroavante, o treinador tem duas opções: optar novamente por Bruno Henrique como 9, assim como foi na eliminação para o Peñarol, ou enfim dar uma chance a Gabigol. O treinador optou novamente pelo mistério e só revelará a escalação minutos antes da bola rolar.

"Persistência e trabalho. Sem promessa. O objetivo é de dar o melhor, de dignificar independentemente do resultado o papel de ser técnico do Flamengo. A dignidade de um profissional não se mede por resultado. Eu tenho essa percepção muito clara. Então persiste, busca situação que seja melhor para dar ao torcedor alegria também. Nós queremos dessa forma", disse Tite.

Já o Athletico permaneceu uma noite na Argentina para o confronto contra o Racing e viajou direto para o Rio, visando o embate com o Flamengo. O técnico Lucho não contará com o volante Gabriel, suspenso.

O treinador ainda não teve tempo para colocar em prática o seu perfil, mas indicou que poderá mexer na equipe. No ataque, por exemplo, Mastriani briga por posição com Pablo.

"Agora a gente tem que resolver o nosso problema no Brasileiro. Perdemos muitos jogos em casa, melhoramos nossa campanha fora, mas pioramos na Arena. Temos que voltar a vencer para não sofrer na reta final", disse Pablo.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X ATHLETICO-PR

FLAMENGO - Rossi; Varela, Bruno Rodrigo, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Erick Pulgar (Léo Ortiz), Gerson, De la Cruz e Arrascaeta; Bruno Henrique e Plata. Técnico: Tite

ATHLETICO-PR - Mycael; Madson (Léo Godoy), Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Erick, Christian (Praxedes) e Zapelli; Cuello, Canobbio e Mastriani (Pablo). Técnico: Lucho González.

ÁRBITRO - Davi de Oliveira Lacerda (ES).

HORÁRIO - 20h.

LOCAL - Maracanã, no Rio (RJ).