Gatito Fernández convocado

O goleiro Gatito Fernández foi novamente convocado pela seleção do Paraguai para as rodadas 9 e 10 das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

A seleção albirroja, atual sétima colocada com nove pontos, vai enfrentar o Equador, dia 10 de outubro, em Quito, e a Venezuela, dia 15, no Defensores del Chaco, em Assunção.

Gatito voltou a ser titular do Paraguai na rodada passada das Eliminatórias, sem ser vazado no empate com o Uruguai (0 a 0) em Montevidéu e na vitória sobre o Brasil (1 a 0) em Assunção.