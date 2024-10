Apresentação de Filipe Luís

Filipe Luís foi o escolhido para assumir o lugar de Tite de forma interina até o final da temporada e será apresentado oficialmente hoje, às 13h30, no inho do Urubu.

O ex-jogador ficou durante cinco meses treinando o sub-17 do Mengão, categoria em que foi campeão da Copa Rio, e mais quatro meses no comando do sub-20, no qual conquistou o Mundial da categoria e está na final do Carioca.

O Rubro-Negro pensa na possibilidade de manter o ex-lateral como técnico em 2025. A ideia seria acertar um contrato de 15 meses com Filipe Luís. A informação foi dada inicialmente pelo GE e confirmada pelo MEIA HORA.