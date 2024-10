Vegetti critica postura da CBF

Vegetti criticou a decisão da CBF de colocar os jogos da volta da Copa do Brasil no fim de semana dos dias 19 e 20 de outubro. O Vasco era contra a mudança da data e já externou seu posicionamento. Assim, na entrevista coletiva de ontem, o atacante destacou que a entidade precisa ser "um pouco mais justa" no momento das decisões e elogiou a postura do presidente Pedrinho.

"Acho que tem que ser um pouco mais justo na hora de tomar decisões. Que os dois times estejam de acordo, e não só um... Mas acontece. Acho que nosso presidente se expressou bem, ele trabalha para o melhor do Vasco. A gente tem que ficar com a cabeça pensando no jogo de quarta-feira", disse.

O artilheiro também falou sobre o duelo de ida, que acontece amanhã, às 19h15, na Arena MRV.

"Temos que fazer o que estamos fazendo. Confiar em nosso trabalho, em nosso time, em nosso grupo. Estamos com muita expectativa na Copa do Brasil", destacou Vegetti.