Bia Haddad vence nas duplas e avança às quartas de final em Pequim

Um dia após ser eliminada na chave de simples, Beatriz Haddad Maia venceu mais uma nas duplas e avançou às quartas de final do Torneio de Pequim, ao lado da alemã Laura Siegemund, nesta terça-feira. Elas superaram a húngara Timea Babos e a russa Yana Sizikova por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, em 1h18min de confronto.

Na sequência, brasileira e alemã vão enfrentar as italianas Jasmine Paolini e Sara Errani, que são as favoritas no confronto. Além de formarem a dupla cabeça de chave número cinco, elas são as atuais campeãs olímpicas nas duplas. Nesta terça, elas derrotaram a canadense Leyla Fernandez e a indonésia Aldila Sutjiadi por 7/6 (7/4) e 6/2.

Bia voltou à quadra na capital chinesa nesta terça após deixar a chave de simples, na segunda. Ela fora eliminada pela americana Madison Keys na terceira rodada, encerrando uma série invicta de cinco jogos nesta gira asiática. Bia foi campeã do Torneio de Seul, na Coreia do Sul, na semana anterior.

Com as partidas na chave de duplas, a número 1 do Brasil mantém o ritmo de jogo já de olho no WTA 1000 de Wuhan, na China, onde competirá na próxima semana. A brasileira busca somar pontos para alcançar o WTA Finals, torneio que encerra a temporada e reúne as oito melhores tenistas do ano. No momento, Bia é a 17ª desta lista.