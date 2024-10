Guarani investe na torcida para fugir da queda na Série B e lança plano exclusivo para sócios

O Guarani sabe que as chances de fugir da queda na Série B diminuem a cada rodada sem um resultado positivo. Mas se ampara no apoio da torcida para se salvar - está na lanterna, com 25 pontos e um jogo a menos - e anunciou nesta terça-feira o lançamento de um plano exclusivo para sócios-torcedores, que terão benefícios em parceria com empresa de telecomunicações.

No acordo com a Desktop, o Plano Torcedor Nação Bugrina contará com internet de graça de 780 Mega de download, uma homenagem ao ano do título Brasileiro do Guarani, além de entrada franca em todos os jogos na arquibancada sul e tobogã superior, além de acesso ao estádio com o Bugre ID, uma rede de vantagens e ações exclusivas, e 10% de desconto na loja oficial. O plano ainda oferecerá outras vantagens.

"É importante oferecermos cada vez mais vantagens para os nossos sócios. Por termos uma torcida presente e apaixonada, nossos programas contam com uma aderência muito boa, mas isso não basta, é preciso estarmos sempre de olho em novas oportunidades, de modo que os planos sejam benéficos para os assinantes e atrativos para quem ainda não é adepto", celebrou o presidente André Marconatto.

"A parceria com a Desktop nos deixa muito feliz e mostra que estamos no caminho certo", prosseguiu o dirigente. celebra, presidente do Guarani. Por conta do lançamento, o novo plano estará disponível pelo valor promocional de R$ 129,99 ao mês durante seis meses.

O programa Sócio Campeão, do Guarani, conta com quatro planos diferentes: Cabeceira Sul, Tobogã, Tobogã Inferior e Vitalícia geral, com valores a partir de R$ 30 ao mês e diferentes benefícios para cada categoria.