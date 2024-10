'Alguns vão ficar bravos'

Apesar de amigo de muitos dos jogadores, Filipe Luís, agora, vive um dilema ao exercer o papel de chefe. Obrigado a fazer escolhas difíceis para montar o time titular, o treinador está preparado para os questionamentos que deve sofrer dentro do próprio grupo.

"Acho que só chegaram três ou quatro jogadores depois que me aposentei, eu conheço todos eles. E eu sei que vou tomar decisões que vão incomodar alguns jogadores e que alguns deles vão ficar bravos comigo, mas não é com o Filipe Luís pessoa, é com o Filipe Luís treinador", disse.