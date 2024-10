Pra chegar com tudo

Apenas dez meses depois de encerrar sua carreira como jogador, Filipe Luís assume o cargo de técnico do Flamengo com uma grande responsabilidade: conquistar a Copa do Brasil e evitar que o ano seja um vexame completo. Sem tempo a perder, o treinador já precisa mostrar a que veio hoje, contra o Corinthians, às 21h45, no Maracanã, para largar na frente em busca de uma vaga na final.

Campeão do torneio pelo Mengão em 2022, Filipe conhece bem o caminho até a taça, mas teve apenas dois dias de trabalho para passar seus ensinamentos aos seus ex-companheiros e, agora, comandados. Apesar disso, já pretende levar a campo um time que tenha mais a ver com sua forma de pensar.

"É pouco tempo em apenas dois treinos, mas vou fazer alguns ajustes necessários nessa equipe e, pouco a pouco, implementar o meu modelo de jogo", disse o técnico, ontem, em sua apresentação.

Logo de cara, uma mudança é certa: Léo Ortiz ganhou a vaga de Fabrício Bruno na zaga. Outra certeza é que o Filipe quer implementar um estilo de jogo ofensivo, com a cara do Flamengo.

"Isso é inegociável. Muitas vezes, vamos correr riscos exagerados para jogar da forma que a torcida do Flamengo quer", garantiu.