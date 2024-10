Arsenal, City e Dortmund vencem

O Arsenal fez o dever de casa e venceu o PSG por 2 a 0. Em confronto válido pela segunda rodada da Fase de Liga dos Campeões, os anfitriões ditaram o ritmo da partida e resolveram o jogo ainda no primeiro tempo, com gols de Havertz e Saka.

Sem dificuldade, o Manchester City goleou o Slovan Bratislava por 4 a 0 nesta terça-feira, fora de casa. Ilkay Gündogan e Phil Foden marcaram no primeiro tempo, Erling Haaland e o jovem James McAtee completaram o placar na segunda etapa.

Atual vice-campeão, o Borussia Dortmund atropelou o Celtic com uma goleada por 7 a 1 e se manteve com 100% de aproveitamento na Champions League. Emre Can, Nmecha, Guirassy, duas vezes, e Adeyemi, com três gols ainda no primeiro tempo, deram a vitória aos alemães. Maeda fez o único da equipe escocesa.

Outros resultados de ontem: RB Salzburg 0 x 4 Brest, Sttutgar 1 x 1 Sparta Praga, Bayer Leverkusen 1 x 0 Milan, Inter de Milão 4 x 0 Estrela Vermelha e PSV 1 x 1 Sporting.