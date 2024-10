Santos aumenta chances de acesso a 9 jogos do fim da Série B; veja probabilidades

Encerrada a 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Santos viu sua chance de voltar a elite aumentar. No sábado, a equipe santista bateu o Operário-PR e assumiu a liderança, perdida nesta segunda-feira, com a vitória do Novorizontino por 2 a 1 sobre a Ponte Preta.

Ainda assim, o Santos está cada vez mais próximo da Série A. Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a probabilidade de acesso está em 92%. Na última rodada, as chances estavam em 81,4%.

O 'número mágico' para o acesso é de 68 pontos. Com 53 e nove jogos restantes, o time comandado por Fábio Carille precisa de cinco vitórias.

Líder, o Novorizontino tem 96,5% de chance de acesso e ainda 49,3% no cenário de briga pelo título. Já o Santos tem 30,5% de chances de ser campeão.

Também no G-4, Sport e Mirassol têm 62,6% e 45,6% de chances para subir, respectivamente. O Vila Nova, em quinto, tem 45,9%.

O Santos volta a campo pela 30ª rodada na segunda-feira contra o Goiás, no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia. Com uma campanha bem abaixo do esperado, a equipe goiana aparece na parte intermediária da tabela com 38 pontos.