Zé Rafael se recupera de problema na coluna e se diz 'pronto' para ajudar o Palmeiras

Titular absoluto do Palmeiras antes de sofrer com problema na coluna e se afastar do gramado por diversos jogos, o meio-campista Zé Rafael está totalmente livre das dores e pronto para voltar a ajudar a equipe de Abel Ferreira. Disputando a posição com Richard Ríos, o jogador prevê enorme dificuldade na visita ao Red Bull Bragantino, sábado, pelo Brasileirão.

Zé Rafael participou normalmente das atividades desta quarta-feira. E Abel Ferreira teve mais motivos de felicidade em campo, com o goleiro Weverton participando de toda a atividade sem dores nos dedos e com Marcelo Lomba, os laterais Marcos Rocha e Mayke e o atacante Estêvão participando das movimentações no gramado. Todos estão em transição física.

Visando a partida com o Red Bull Bragantino, no Nabi Abi Chedid, Abel Ferreira comandou um treino com duas equipes em campo com ênfase em dinâmicas táticas, como transições, marcações e movimentos específicos. E Zé Rafael celebrou estar livre dos problemas clínicos.

"Para mim, apesar de ruim ficar fora, foi um período positivo, pois não estava desempenhando meu melhor. Pude me preparar bem e tratar de um problema crônico na coluna. Esse tempo foi útil para que eu pudesse me preparar, fortalecer, aprimorar a parte física, tirar a dor", comemorou Zé Rafael. "Foi muito produtivo e é importante demais voltar, ver que o nosso time está confiante no campeonato, disputando mais uma vez a ponta da tabela. Esses próximos meses vão ser decisivos e é importante estarmos todos prontos e preparados porque a equipe vai precisar novamente de todo mundo", enfatizou o camisa 8.

A próxima partida é diante de um oponente que costuma dar trabalho e Zé Rafael não esconde as dificuldades previstas para o Palmeiras em Bragança Paulista neste sábado.

"O Bragantino é uma equipe sempre bem montada, com jogadores jovens e de qualidade. Mais uma vez, acredito que será um jogo difícil, intenso, pela qualidade da equipe deles", avaliou o palmeirense. "Apesar de não estarem na melhor fase, vão se esforçar e dar o melhor porque também é uma vitrine jogar contra o Palmeiras, todos querem mostrar o seu melhor", previu. "Vamos ter um jogo competitivo, disputado, mas estamos nos preparando bem durante esses dias para ir a Bragança e fazer uma grande partida."