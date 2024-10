Muito chão pela frente

De volta ao Botafogo no último fim de semana, após mais de dois meses lesionado, o atacante Júnior Santos, de 29 anos, vai ter que lidar com uma realidade no seu retorno: a dificuldade para conseguir retomar a posição de titular na equipe de Artur Jorge.

Artilheiro do Botafogo no ano, com 18 gols em 42 jogos, Júnior Santos era titular absoluto quando se lesionou, porém, algumas opções importantes desabrocharam na temporada, e o elenco se qualificou, tornando a luta por posições ainda mais complicada.

Atualmente, o Botafogo tem atuado com um quarteto ofensivo formado por Thiago Almada, Jefferson Savarino, Luiz Henrique e Igor Jesus. Para recuperar a titularidade, Júnior Santos vai ter que conquistar a posição de algum desses quatro, que todos jogadores de seleção — inclusive, foram convocados para a próxima Data Fifa. Almada pela Argentina, Savarino pela Venezuela e Luiz Henrique e Igor Jesus pela seleção brasileira.