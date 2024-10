Coutinho acredita em virada do Vasco sobre Atlético-MG: 'Estamos vivos e agora é no caldeirão'

Autor do gol do Vasco na Arena MRV, em Belo Horizonte, na derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG na ida das semifinais da Copa do Brasil, Philippe Coutinho adotou um discurso positivo na saída do campo, apostando em São Januário por virada e vaga na decisão.

O segundo jogo está agendado para o dia 19 de outubro, um sábado, às 18h30, e o Vasco terá de ganhar por dois gols de diferença para avançar direto ou por um para levar a definição aos pênaltis. O Atlético-MG terá o empate a seu favor.

"O resultado que a gente queria era ganhar, obviamente. Mas estamos vivos e decidiremos em casa. Tenho certeza que a torcida vai estar lá nos apoiando, como sempre fez em todos os momentos. Faremos um grande decisão em casa", afirmou Coutinho, apostando na forças das arquibancadas.

"A gente fez um grande jogo aqui, no final tivemos algumas chances e tudo ficou para o segundo jogo, no caldeirão. Temos 90 minutos para dar o máximo e conseguir essa classificação", continuou.

Sobre a cara de desespero na hora da substituição e as seguidas massagens na perna, Coutinho garantiu que não é nada grave. "Voltei a sentir cãibras, nada demais", disse, tranquilizando o torcedor e já focando na volta. "Teremos um bom tempo e o importante é trabalhar bem, são muitos dias até decisão e é se preparar ao máximo por um grande jogo em casa."

Antes da partida de volta da Copa do Brasil e da pausa da Data Fifa por causa de rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, o Vasco ainda joga pelo Brasileirão, no sábado, às 21 horas, quando recebe o Juventude.