Hugo Souza não se abala com derrota e confia no Corinthians: 'Demos uma aula de resiliência'

A derrota para o Flamengo, por 1 a 0, nesta quarta-feira, no Maracanã, no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil não tirou o otimismo do goleiro Hugo Souza, grande destaque do time paulista, com belas defesas durante o jogo.

"A gente está vivo. Muito vivo. Principalmente quando decidimos em casa. Demos uma aula de resiliência. A equipe do Flamengo é muito qualificada. A gente sabia que ia sofrer um pouco", disse o arqueiro.

Hugo Souza aposta na força do Corinthians na Neo Química Arena, onde o time já mostrou neste ano que é capaz de reverter resultados. "Pude ajudar a equipe com algumas defesas. Estou ali para isso. Vamos levar essa decisão para casa e, se Deus quiser, a classificação, porque em casa somos muito fortes."

O segundo duelo entre Corinthians e Flamengo, em São Paulo, está previsto para dia 20. Antes, o time alvinegro se apresenta pelo Campeonato Brasileiro, competição na qual luta contra o rebaixamento. Sábado, às 19 horas, o desafio será em casa frente ao Internacional.