Filipe Luís elogia o Flamengo: 'Vi meus companheiros correndo por mim. Me senti orgulhoso'

A estreia de Filipe Luís no comando do Flamengo, após dois dias de trabalho, não poderia ser melhor. O jovem treinador elogiou a determinação do time e o apoio vindo dos mais de 40 mil torcedores presentes ao Maracanã na vitória, por 1 a 0, sobre o Corinthians no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil.

"Vi meus companheiros correndo por mim. Me senti orgulhoso. Não falo da boca para fora. Quando a torcida quer ganhar o jogo, ela ganha o jogo sozinha. A comunhão com a torcida tem que crescer cada vez mais. Mas isso só vamos conseguir se, dentro de campo, correspondermos à expectativa deles", disse o ex-lateral-esquerdo.

Filipe Luís revelou que organizou a equipe em cima de Gabigol, atacante no qual concentra muita confiança. "O Gabriel é um ídolo histórico do clube. Eu, mais do que ninguém, sei o que ele pode oferecer. O plano de jogo foi em cima dele como número 9, e Bruno (Henrique) mais aberto. Acredito que ele tenha feito um bom jogo. Com certeza, tem muito a evoluir fisicamente, confiança mesmo. Na hora que a primeira (bola) entrar, ele volta a ser o Gabriel mentalmente. Fisicamente, ele vai precisar mais tempo. Talvez vá sentir no próximo jogo. Mas vou tratar dele e de todos com muito carinho. Um jogador não melhora da noite para o dia. Ele precisa de minutos, um certo cuidado, carinho. O Gabriel foi uma escolha minha, técnica."

Filipe Luís também aproveitou para demonstrar sua satisfação em poder desenvolver a função de treinador. "O lado do treinador não é fácil. Vão existir dias que vou falar aqui na derrota. Vai doer. Sou muito apaixonado pelo que faço. Não me importa ficar noite sem dormir para poder estudar e melhorar. Não tenho dúvida que, fazendo as coisas com paixão, a gente está no caminho certo."