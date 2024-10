Gauff e Badosa confirmam favoritismo e vão se enfrentar na semifinal em Pequim

Sem direito a surpresas, está definida a primeira semifinal do WTA 1000 de Pequim. A norte-americana Coco Gauff, quarta favorita, avançou de virada e terá pela frente a espanhol Paula Badosa, 15ª cabeça de chave, e que somou mais uma tranquila vitória.

Gauff entrou em quadra diante da ucraniana Yulia Starodubtsewa, apenas a 115ª do mundo, com total favoritismo e acabou surpreendida no primeiro set. Quebrada logo de cara, não conseguiu se encontrar na parcial. As duplas faltas foram um tormento para a americana - teve 11 na partida.

Depois de ver a rival abrir 2 a 0, ainda teve de salvar quatro break points antes de anotar o primeiro ponto. Mas voltou a ser quebrada e viu a ucraniana abrir 4 a 1. Ao devolver um break e diminuir para 4 a 2, a norte-americana passou a falsa impressão que reagiria. Mas perdeu o saque pela terceira vez logo a seguir e depois o set em 6 a 2.

O set atípico foi rapidamente superado com atuação impecável nas parciais a seguir. Melhor no serviço e pressionando o saque da rival, Gauff abriu logo 4 a 1 no segundo set e igualou o jogo devolvendo os 6 a 2. Repetiu a estratégia e os números no set desempate, também abrindo 4 a 1 e fechando em mais um 6 a 2 na partida, outra vez com quebra.

Enquanto Gauff precisou de 1h53 para passar por Starodubtsewa, Paula Badosa não se intimidou com a torcida contra e derrubou a chinesa Shuai Zhang em somente 1h25, parciais de 6/1 e 7/6 (7/4).

A outra semifinal será decidida nesta sexta-feira, em confrontos entre a principal favorita, a belarussa Aryna Sabalenka, diante da checa Karolina Muchova e da cabeça 5, a chinesa Qinwen Zheng, contra a jovem sensação Mirra Andreeva.