Marquinhos Xavier vê final entre Brasil e Argentina no futsal como imprevisível: 'Equilíbrio'

Primeira equipe a se classificar para a decisão da Copa do Mundo de futsal, a seleção brasileira conheceu seu adversário nesta quinta-feira. A Argentina confirmou sua participação no duelo decisivo ao derrotar a França por 3 a 2. Marquinhos Xavier, treinador do time nacional, fez uma análise sobre o encontro dos dois times sul-americanos.

"Duas equipes que se conhecem muito e que se enfrentam com frequência em competições importantes. São sul-americanos, mas possuem particularidades que as diferenciam. É um confronto de campeões mundiais e o favoritismo está bem dividido", afirmou Xavier.

O jogo decisivo está marcado para este domingo, às 12h (horário de Brasília), e vai ser realizado na Humo Arena, em Tashkent, no Usbequistão. Mais cedo, às 9h30, Ucrânia e França entram em quadra para a disputa do terceiro lugar.

Acostumado com o cenário de rivalidade que cerca as duas seleções, Marquinhos Xavier afirmou que o título deve ser definido nos detalhes. "Será mais um grande jogo com requintes de imprevisibilidade", comentou.

Esta vai ser a primeira decisão de um mundial entre equipes sul-americanas. O Brasil é o maior vencedor com cinco troféus (1989, 1992, 1996, 2008 e 2012). Já os argentinos ganharam a Copa do Mundo em 2016.

A seleção brasileira teve um início avassalador e obteve três goleadas na fase de grupos: 10 a 0 sobre Cuba, 8 a 1 diante da Croácia e 9 a 1 contra a Tailândia. Pela fase eliminatória, os brasileiros golearam a Costa Rica por 5 a 0, nas oitavas, derrotaram Marrocos por 3 a 1 pelas quartas, e superaram a Ucrânia na semifinal por um apertado 3 a 2.

Os argentinos também chegam à decisão com 100% de aproveitamento. Foram três vitórias na fase de grupos (7 a 1 na Ucrânia, 2 a 1 sobre o Afeganistão e 9 a 5 contra Angola). Nas oitavas, o rival sul-americano bateu a Croácia por 2 a 0, goleou o Casaquistão por 6 a 1 nas quartas, e venceu a França por 3 a 2 na semifinal.