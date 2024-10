Novorizontino defende a liderança em Manaus e Série B tem outros três jogos

Defendendo uma série de seis jogos sem derrota, o Novorizontino tem mais um desafio importante para se manter isolado na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, pela 30ª rodada, o time paulista visita o Amazonas, fora de casa, na Arena da Amazônia, em Manaus, às 21h30 (horário de Brasília). Outros três jogos estão previstos.

O Novorizontino vem de vitória por 2 a 1 em cima da Ponte Preta e segue isolado na primeira colocação com 54 pontos. O Santos, segundo colocado, vem logo atrás, na caçada, com 53. Já o Amazonas vive um momento totalmente diferente. Vindo de duas derrotas seguidas, tendo perdido para Chapecoense (2 a 0) e Brusque (1 a 0), está na parte intermediária da tabela com 39 pontos.

As emoções da noite, porém, começam mais cedo, às 19h, com um confronto direto para se aproximarem do G-4, zona de acesso, entre América-MG e Coritiba, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG). Após perder por 2 a 1 para o CRB, o time mineiro é sétimo colocado com 44 pontos, enquanto o rival vem logo atrás em oitavo, com 41, após empatar sem gols, em casa com o Goiás. O Mirassol, primeiro dentro da zona de acesso, tem 47.

O Avaí, que também está na parte intermediária da tabela, busca a reabilitação após dois jogos de jejum para voltar sonhar com o G-4. Empatou, por 0 a 0, com o Guarani e perdeu por 1 a 0 para a Chapecoense. Na nona colocação com 41, faz um duelo catarinense contra o Brusque, no estádio da Ressacada, também às 21h30. O rival vem de derrota para o Ceará, por 1 a 0, e amarga a zona de rebaixamento com 29 pontos.

CRB e Paysandu fazem um confronto contra a zona de rebaixamento, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), às 20h. Apesar de vir de vitória sobre o Ituano (1 a 0), o visitante aparece na 14ª colocação com 33 pontos. O rival, por sua vez, abre a zona de rebaixamento, é o 17º colocado com 30, mas na última rodada venceu por 2 a 1 o América-MG e quebrou um jejum de 13 jogos sem vitória. Curiosamente o técnico do CRB é Hélio dos Anjos, ex-Paysandu.

Por conta das eleições municipais no domingo, a rodada será completada com jogos no sábado e segunda-feira. Ponte Preta e Guarani têm duelos diretos na briga contra a zona de rebaixamento. Enquanto isso, o Santos visita o Goiás tentando seguir na cola do Novorizontino.

Confira os jogos da 30ª rodada da Série B:

SEXTA-FEIRA

19h

América-MG x Coritiba

20h

CRB x Paysandu

21h30

Avaí x Brusque

Amazonas x Novorizontino

SÁBADO

17h

Ponte Preta x Botafogo-SP

Ituano x Guarani

18h

Mirassol x Vila Nova

SEGUNDA-FEIRA

21h

Goiás x Santos

Sport x Ceará