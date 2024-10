De Bruyne pede para ficar fora de convocação da Bélgica na Liga das Nações: 'Cuidar do corpo'

O técnico Domenico Tedesco teve um desfalque até certo ponto inesperado na convocação da seleção belga para os dois jogos da Liga das Nações. Ele não vai poder contar com o meia Kevin de Bruyne que, por telefone, pediu para ficar de fora sob a justificativa de "cuidar do corpo".

A informação veio à tona na entrevista coletiva desta sexta-feira. Na conversa com os jornalistas, Tedesco revelou que o capitão do Manchester City disse estar desgastado e preferiu ficar de fora das convocações para se cuidar.

"Ele nos pediu para ficar fora agora e também da convocação de novembro para cuidar de seu corpo. É claro que entendemos. O calendário ficou mais cheio por causa do Mundial de Clubes", afirmou o treinador.

De Bruyne vem se recuperando de uma lesão na coxa, sofrida no confronto com a Inter de Milão, pela Liga dos Campeões. Em tratamento, ele se ausentou de mais quatro partidas do Manchester City pelo Campeonato Inglês.

Tedesco disse que o atacante Romelu Lukaku também pediu para ser dispensado por não se sentire em seu melhor nível após sua transferência para o Napoli. "Ele nos pediu também para ficar fora da convocação para aprimorar a parte física no Napoli. Situações semelhantes."

A Bélgica faz o primeiro dos seus dois compromissos pela Liga das Naões contra a Itália, em Roma, no dia 10 de outubro. Quatro dias depois, a seleção do técnico Domenico Tedesco recebe a França, em Bruxelas.

Confira os jogadores convocados da seleção belga

Goleiros: Koen Casteels (Al Qadsiah), Matz Sels (Nottingham Forest), Maarten Vandevoordt (Leipzig).

Defensores Sebastiaan Bornauw (Wolfsburg), Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Sporting), Maxim De Cuyper (Club Brugge), Wout Faes (Leicester), Matte Smets (Genk), Arthur Theate (Eintracht Frankfurt), Koni De Winter (Gênova).

Meio-campistas: Charles De Ketelaere (Atalanta), Amadou Onana (Aston Villa), Orel Mangala (Lyon), Youri Tielemans (Aston Villa), Arne Engels (Augsburg), Malick Fofana (Lyon).

Atacantes: Johan Bakayoko (PSV), Jérémy Doku (Manchester City), Doi Lukebakio (FC Sevilla), Loïs Openda (Leipzig), Cyril Ngonge (Napoli), Leandro Trossard (Arsenal).