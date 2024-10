Napoli vence o Como com gol de David Neres e abre vantagem na ponta do Campeonato Italiano

Com um gol do brasileiro David Neres, o Napoli conseguiu um importante resultado nesta sexta-feira, ao derrotar o Como pelo placar de 3 a 1, em partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Italiano. McTominay e Lukaku completaram o placar enquanto Strefezza descontou para os visitantes.

O triunfo levou a equipe do técnico Antonio Conte aos 16 pontos. Com cinco vitórias em sete rodadas, o Napoli tem, ao lado do Milan, o melhor ataque do torneio: 14 gols. Já o Como, que ocupa a parte intermediária da classificação, permanece com oito.

As duas equipes só voltam a jogar pela competição daqui a duas semanas. No dia 19 (sábado), o Como vai tentar a reabilitação sob o apoio de sua torcida diante do Parma. No domingo, vai ser a vez do Napoli entrar em campo e visitar o Empoli.

No jogo, a rede balançou com menos de um minuto. Lukaku deu uma assistência na medida para McTominay chutar no canto esquerdo e fazer 1 a 0 com 23 segundos. O gol fez o Como se lançar ao ataque e o empate aconteceu no fim do primeiro tempo. Strefezza finalizou cruzado e surpreendeu o goleiro Caprile: 1 a 1 aos 42.

A vitória foi definida na etapa complementar. E um descuido defensivo do Como acilitou as coisas para os donos da casa. Sergi Roberto fez pênalti em Mathias Olivera e Lukaku converteu fazendo 2 a 1.

Lukaku também teve participação no terceiro gol. Foi dele a assistência para David Neres receber a bola, driblar o zagueiro e chutar firme para selar a vitória de 3 a 1 sobre o rival.

No outro jogo da rodada, o Verona recebeu o Venezia e venceu o duelo por 2 a 1. Os visitantes inauguraram o placar com dois minutos de jogo. Após cobrança de escanteio, Gabriel Oristânio subiu mais do que a marcação e fez 1 a 0. A resposta do Verona veio aos dez minutos: Daniel Mosquera tocou e Tengstedt chutou no canto: 1 a 1.

O gol da vitória saiu no fim do segundo tempo. Em bola jogada na área, o goleiro Jesse Joronen tentou afastar o perigo mas acabou fazendo gol contra, decretando a vitória do Verona por 2 a 1.

O triunfo levou o Verona aos nove pontos, na 10ª colocação. O Venezia continua na zona de rebaixamento. Com quatro pontos, a equipe ocupa a vice-lanterna e só está à frente do Monza na classificação.