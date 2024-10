Dia de retomar o embalo

Ainda de olho na zona de classificação para a Libertadores, o Vasco tenta esquecer a derrota na Copa do Brasil para o Atlético-MG e focar no Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino encara hoje o Juventude, às 21h, em São Januário, pela 29° rodada do Brasileirão. Há cinco jogos sem ganhar, o Gigante da Colina busca dar fim à sequência negativa, e para isso enfrenta um adversário que também não vem em boa fase, com apenas uma vitória no mês passado.

Em São Januário, o Vasco não tem um retrospecto dos melhores contra o clube gaúcho. São 11 jogos, 2 vitórias, 7 empates e 2 derrotas. E para o duelo de hoje, Rafael Paiva tem dúvidas no ataque. Lesionado, David, que era titular incontestável, é desfalque. O treinador deve escalar Pumita improvisado novamente no lugar do DVD.

Sem Mateus Carvalho, suspenso, Sforza deve herdar a posição no meio de campo. Coutinho, que saiu lesionado diante do Galo, na Copa do Brasil, não preocupa e tende e começar jogando novamente. O camisa 11 ainda não sabe o que é vencer com a camisa do Vasco desde seu retorno ao clube e vê o jogo contra o Juventude como a oportunidade de ouro.