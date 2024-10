Monstro vai pegar o Fla

A parada do Campeonato Brasileiro por causa dos jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo veio em boa hora para o Fluminense recuperar alguns jogadores. De acordo com informações do portal 'Trivela', o Tricolor deve ter as voltas de Thiago Silva e Nonato contra o Flamengo, no próximo dia 17, no Maracanã.

O capitão tricolor não atua desde a derrota por 2 a 0 para o Atlético-MG, em Belo Horizonte, pelas quartas de final da Libertadores, dia 25. Naquele jogo, Thiago Silva atuou no sacrifício, após ter se lesionado uma semana antes no confronto no Rio — vitória por 1 a 0. Com dores no calcanhar esquerdo, o craque não jogou contra Atlético-GO e Cruzeiro.

Já Nonato se lesionou na derrota por 1 a 0 para o Botafogo, no Maracanã, dia 21, e não encarou o Atlético-MG, nem atuou nos dois outros jogos em que Thiago Silva também não esteve em campo. O volante passou por uma operação no nariz após sofrer uma fratura.

Outro jogador que deve voltar contra o Flamengo é Ignácio, que passou por cirurgia no menisco do joelho esquerdo e não joga desde o empate em 0 a 0 com o Corinthians, dia 20 de agosto.