Negueba marca no fim, Mirassol vence o Vila Nova e continua bem na luta pelo acesso na Série B

O Mirassol continua bem na luta pelo acesso ao vencer o Vila Nova pelo placar de 1 a 0, em partida realizada neste sábado, no estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O único gol do jogo foi marcado pelo atacante Negueba, aos 50 minutos do segundo tempo.

Com esta vitória no sufoco, o Mirassol chegou aos 50 pontos e subiu para o terceiro lugar, atrás apenas de Novorizontino (54) e Santos (53). O Sport completa o G-4. O Vila Nova manteve os 46 e ficou em sexto, atrás também do América-MG, que atualmente é o porteiro da zona de acesso para o Brasileirão.

A partida começou quente e com muitas faltas. Presos no meio de campo, os times protagonizaram poucos lances ofensivos na etapa inicial. Aproveitando a presença da torcida, o Mirassol dominou as ações, mas não teve efetividade para chegar na área adversária e criar oportunidades de gol.

Destaque do Vila Nova, Alesson fez jogada na lateral e cruzou, mas a defesa do time paulista afastou o perigo. Aos 14 foi a vez de Neto Moura tentar de longe, mas não acertou a meta. No minuto 27, Chico Kim errou saída de bola e Emerson Urso tentou finalizar, mas o zagueiro Lucas Gazal apareceu para tirar.

Precisando do resultado, o Mirassol cresceu após os 40 minutos. Chegou com Danielzinho e Gazal, mas a defesa do Vila Nova também foi competente, evitando que o placar saísse do zero. Os times levaram um empate justo para o intervalo.

No segundo tempo, o jogo ganhou em emoção. O Vila Nova voltou do vestiário tentando impor seu jogo, enquanto o Mirassol soube se defender. Aos oito, Gabriel recebeu na entrada da área e finalizou, mas a bola foi para fora. Aos 12 foi a vez de Léo Gamalho chegar com perigo, mas também não teve sucesso.

O Mirassol se organizou melhor na partida e voltou a crescer. Aos 24, o árbitro assinalou pênalti em um lance envolvendo o volante Ralf. Após análise do VAR, a marcação foi anulada. O jogo ganhou outro contexto a partir dos 29 minutos, quando o lateral-direito Alex Silva levou o segundo cartão amarelo e foi expulso por retardar cobrança de falta do time paulista, deixando o Vila Nova com 10 em campo.

Com um jogador a mais, o Mirassol se lançou ao ataque. Aos 37 minutos, após cruzamento, Léo Gamalho subiu mais que a defesa do Vila Nova, mas cabeceou para fora. Aos 50 minutos, Negueba aproveitou corte da defesa do Vila Nova e mandou uma bomba de fora da área, para decretar o placar do jogo.

Aos 53 minutos, o lateral Fábio fez uma dura falta em Negueba e recebeu cartão vermelho. Sem tempo para mais nada, o Vila Nova terminou o jogo com nove jogadores em campo.

O Mirassol volta a campo no próximo sábado (12), em mais um jogo direto pelo G-4. Desta vez encara o Santos, às 18h30, na Vila Belmiro. O Vila Nova enfrenta o Goiás, no domingo (13), às 18h30. O clássico será disputado na Serrinha.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 1 X 0 VILA NOVA

MIRASSOL - Alex Muralha; Lucas Ramon (Cristian), João Victor, Lucas Gazal e Zeca (Zé Mário); Neto Moura, Gabriel (Iury Castilho), Danielzinho e Chico Kim (Negueba); Léo Gamalho e Fernandinho. Técnico: Mozart.

VILA NOVA - Dênis Júnior; Alex Silva, Dankler, Jemmes e Rhua; Ralf, Cristiano e Igor Henrique (João Lucas). Júnior Todinho (Vanderley), Alesson (Gabriel Silva) e Emerson Urso (Fábio). Técnico Luizinho Lopes.

GOL - Negueba, aos 50 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Cristian, Negueba, Zeca e Léo Gamalho (Mirassol); Alex Silva, Cristiano e Júnior Todinho (Vila Nova).

CARTÕES VERMELHOS - Alex Silva e Fábio (Vila Nova).

ÁRBITRO - Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS).

RENDA - R$ 77.330,00.

PÚBLICO - 5.594 pagantes.

LOCAL - Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).