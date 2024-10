Freguesia mantida na Fonte Nova

Muda o técnico, mudam os jogadores, mas o Flamengo não muda o hábito de vencer Rogério Ceni e o Bahia. Em mais um duelo na Fonte Nova, em Salvador, o Mengão avassalador de Filipe Luís ganhou por 2 a 0, chegou à 11ª vitória seguida sobre o Tricolor Baiano e manteve os 100% de aproveitamento contra times treinados por Ceni: 15 triunfos em 15 partidas. Gols de Ayrton Lucas e Alcaraz.

As tradições mantidas, porém, foram mero detalhe diante da melhora do Rubro-Negro sob comando de Filipe Luís em apenas duas partidas e da renovação da esperança de título brasileiro. A ótima atuação — que merecia uma vantagem maior no placar — manteve o Fla a nove pontos do líder Botafogo, mas com um jogo a menos, e garantiu mais uma rodada no G-4.

Assim como na vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, quarta, coube a um lateral-esquerdo, para honrar o agora técnico, abrir o placar. Aos 34, Ayrton Lucas aproveitou rebote na área pra balançar a rede.

Já na etapa final, após uma série de chances perdidas, o Fla ampliou aos 56. Michael sofreu pênalti ao levar um soco de Arias, que foi expulso. Alcaraz bateu e marcou seu primeiro gol pelo clube.