O atual prefeito Capitão Nelson foi reeleito para mais quatro anos à frente do município de São Gonçalo. Com 84,49% dos votos, o candidato do PL não deu a menor chance para os concorrentes e confirmou o que previam as pesquisas. Dimas Gadelha (PT), que ficou em segundo, teve 10,55%.

Na terceira colocação ficou Professor Josemar (Psol), com 3,14%, seguido de Viviane Carvalho (MOB), 1,61%; Jaqueline Pedrosa (Novo), 0,18%; e Reginaldo Afonso (PSTU), 0,04%.