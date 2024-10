Embalado, Santos visita o Goiás para retomar a liderança da Série B

Após nove rodadas e quase dois meses, o Santos poderá, enfim, voltar à liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Para isso, bastará um empate com o Goiás, nesta segunda-feira, às 21h, no estádio da Serrinha, em Goiânia (GO).

Líder da competição, o Novorizontino soma 54 pontos, um a mais que o time da Baixada, mas tem saldo de gols inferior: 11 a 22. O clube do interior paulista já atuou na rodada e foi derrotado pelo Amazonas por 1 a 0 na última sexta-feira.

A igualdade, porém, está longe de ser o resultado mais almejado pelo técnico Fábio Carille. Apesar das constantes críticas dos torcedores, a equipe alvinegra chega à 30ª rodada embalada por uma sequência invicta de oito partidas desde a derrota para o Avaí, em 17 de agosto, sendo quatro vitórias nos últimos cinco compromissos.

O Santos ainda conta com a defesa menos vazada da Série B, com apenas 20 gols sofridos em 29 partidas, e o segundo melhor ataque, com 42 tentos marcados, quatro a menos que o Ceará.

Por causa do bom momento, o treinador deve repetir a escalação que derrotou o Operário-PR por 1 a 0 na última rodada, apostando nas infiltrações de Giuliano no meio de campo e um ataque formado por Guilherme, Wendel Silva e Otero. Fábio Carille comandou na manhã deste domingo o último treino preparatório para a partida desta segunda-feira. À tarde, o grupo viajou para Goiânia.

Se do lado santista a situação é favorável, Vagner Mancini coleciona problemas no Goiás. Irregular, a equipe esmeraldina ocupa apenas a 12ª posição, com 38 pontos, e vê o acesso distante. Nos últimos sete jogos, os goianos saíram vitoriosos uma única vez, acumulando três empates e três derrotas.

Para o compromisso com o Santos, Vagner Mancini também quebra a cabeça para montar o time. Titulares no empate com o Coritiba, fora de casa, na última rodada, os zagueiros Edson Felipe, suspenso, e Messias, emprestado pelo Santos, estão fora de combate. Assim, Lucas Ribeiro e o experiente David Braz devem jogar. O atacante Thiago Galhardo, que costuma entrar no decorrer das partidas, cumpre suspensão imposta pelo STJD.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS X SANTOS

GOIÁS - Tadeu; Diego, Lucas Ribeiro, David Braz e Sander; Marcão Silva, Juninho e Rafael Gava; Welliton, Edu Júnior e Paulo Baya. Técnico: Vagner Mancini.

SANTOS - Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Jair e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero, Wendel Silva e Guilherme. Técnico: Fábio Carille.

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (CE).

HORÁRIO - 21h.

LOCAL - Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO).