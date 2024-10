Que comecem os Jogos da Baixada!

Jogadores da categoria sub-14 de oito modalidades estão se preparando para o maior evento socioesportivo da Baixada Fluminense. A edição comemorativa de 25 anos dos Jogos da Baixada começa no sábado (19/10). Com realização do Jornal O Dia, o evento conta com a apresentação do Sesc , patrocínio da Light, apoio Refit e incentivo do Esporte, da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer.

Este ano, treze prefeituras estão na disputa: Belford Roxo, Duque de Caxias, Itaguaí, Japeri, Magé, Mangaratiba, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, São João de Meriti e Seropédica.

Segundo o vice-presidente do Grupo O Dia de Comunicação, Marcos Rezende, a evolução dos Jogos da Baixada representam a força da região.

"Para o jornal O Dia é motivo de muito orgulho promover os Jogos da Baixada ao longo dos últimos 25 anos. Vimos este projeto evoluir ao longo de todo esse tempo e acompanhamos o surgimento de talentos como os irmãos Darlan e Alan Souza, que estão na seleção Brasileira de vôlei. Os Jogos da Baixada traduzem bem a força dessa região tão importante no estado do Rio de Janeiro", afirmou.

No dia 19/10, os jogos começam na Vila Olímpica de Mesquita com o futsal feminino e xadrez, no domingo (20/10) é a vez do futsal masculino.

Nos dias 9/11, a Vila Olímpica de Nilópolis recebe o handebol masculino e atletismo feminino, no domingo, é a vez do handebol feminino e atletismo masculino. No fim de semana seguinte, o Sesc de Nova Iguaçu recepciona o basquete e vôlei feminino no sábado (16/11), além da natação. Já o domingo (17/11) é reservado para os meninos do basquete e do vôlei.

O encerramento da competição acontece na Vila Olímpica de São João de Meriti. No dia 23/11, é a seletiva do futebol de campo masculino e no domingo, 24/11, a grande decisão.