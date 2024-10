Chelsea e Nottingham Forest são denunciados por briga em campo no Inglês

A Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês) denunciou nesta terça-feira o Chelsea e o Nottingham Forest por conta de briga envolvendo jogadores dos dois clubes em partida do Campeonato Inglês disputada no domingo, no estádio Stamford Bridge, em Londres.

"Alega-se que ambos os clubes falharam em garantir que seus jogadores não se comportassem de forma imprópria e/ou provocativa por volta do 88º minuto da partida", disse a FA, em comunicado oficial sobre a denúncia. Os dois clubes precisam apresentar suas defesas até quinta-feira. A FA não apontou a data do julgamento.

A partida, válida pela sétima rodada, foi marcada por uma confusão generalizada nos minutos finais. Aos 43 minutos, Neco Williams acertou violento carrinho em Marc Cucurella, do Chelsea. O defensor do time da casa foi lançado sobre a área técnica e acabou derrubando o próprio técnico, Enzo Maresca.

Na sequência, os jogadores do Chelsea foram em direção a Williams, gerando reação imediata dos atletas do Nottingham Forest. Os jogadores dos dois times se amontoaram num bolinho, à semelhança de um "scrum", do rúgbi. A princípio, as câmeras não flagraram atos de maior violência, além de empurrões e discussões ríspicas.

Árbitro da partida, Chris Kavanagh retomou o controle minutos depois e distribuiu, no total, 11 cartões amarelos. As denúncias podem gerar suspensões e multas para os dois clubes.