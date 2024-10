Futuro de Filipe Luís

Luiz Eduardo Baptista, o BAP, criticou o contrato (até o fim de 2025) que o Flamengo fez com o técnico Filipe Luís. Candidato à presidência do clube em eleição que acontecerá no dia 9 de dezembro, ele afirmou que, caso eleito, irá analisar o cenário e ter uma conversa com o treinador.

"Respeito demais o Filipe Luís, torço para que dê muito certo, mas vamos ter uma conversa olhando para frente. Não vai passar por um revanchismo político, mas essa decisão, como tantas outras, compromete de forma dramática as projeções financeiras do clube", disse BAP ao jornalista Venê Casagrande.