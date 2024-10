Saúde mental de Arrascaeta

Arrascaeta fez um post em sua rede social falando da importância de cuidar da saúde mental. O camisa 14 citou que a terapia tem sido uma "aliada essencial dentro e fora de campo".

"A terapia tem sido uma aliada essencial na minha vida, tanto dentro quanto fora de campo. No esporte, enfrentamos uma pressão constante, e contar com esse apoio tem me proporcionado benefícios incríveis. Para que o jogo aconteça, precisamos estar bem não apenas fisicamente, mas também mentalmente. E essa mensagem é válida para todos nós, atletas ou não. Vamos cuidar da nossa saúde mental", disse.