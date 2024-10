Théo Hernandez é suspenso e vai desfalcar Milan em duas partidas do Campeonato Italiano

O lateral-esquerdo Théo Hernandez, do Milan, foi suspenso por duas partidas nesta terça-feira por suas ações no final da derrota de domingo no Campeonato Italiano para a Fiorentina. O atleta francês protestou veementemente contra o árbitro Luca Pairetto após o apito final e recebeu um cartão vermelho direto.

O árbitro informou na súmula que o lateral dirigiu "uma crítica seriamente desrespeitosa várias vezes e de forma agitada".

Hernandez, que atuou em todos os jogos do Milan nesta temporada, perderá a partida em casa contra a Udinese após a Data Fifa e a visita do fim de semana seguinte a Bolonha.

O Milan perdeu para a Fiorentina por 2 a 1 em um jogo que teve três pênaltis defendidos. Hernandez teve sua tentativa defendida e também cometeu um pênalti.

O técnico da Fiorentina, Raffaele Palladino, também foi expulso, quatro minutos antes do fim do jogo, e foi suspenso por um jogo e multado em 5 mil euros (cerca de R$ 30 mil) por "dirigir uma crítica desrespeitosa aos árbitros". O próximo jogo da Fiorentina é em Lecce.