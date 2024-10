Marcos Rocha vê 4 times na briga do Brasileirão, mas planeja 'alegria à torcida' do Palmeiras

Marcos Rocha é um dos líderes do elenco do Palmeiras e pode, diante do Juventude, no dia 20, se tornar o segundo lateral-direito com mais vitórias no clube, superando Eurico e atrás apenas de Mayke (tem 91 diante de 94 do companheiro de elenco). Livre das dores musculares, o titular prevê uma briga acirrada na reta final do Brasileirão, coloca quatro times na disputa pelo título, mas espera "dar alegria" ao torcedor com a conquista do tricampeonato.

Titular diante do Red Bull Bragantino na rodada passada após ser desfalque contra Atlético-MG e Vasco, Marcos Rocha espera seguir na equipe em Caxias do Sul, domingo, às 20 horas, e aposta na força dos torcedores palmeirenses pela volta dos triunfos após 0 a 0 no interior.

"A gente queria estar dentro de todas as competições. É muito importante estar participando dessa reta final da Copa do Brasil e da Libertadores, pela expectativa, trabalho e estrutura que o Palmeiras nos oferece. Mas é o futebol, tivemos adversários difíceis, que dificultaram bastante e, por méritos também, estão na fase final das duas Copas", avaliou, antes de focar no Nacional.

"Nossa briga é o Brasileiro, que tem uma importância muito grande também para fecharmos a temporada com mais um título. Sabemos que tem três, quatro equipes brigando pela competição, vamos até o fim nessa luta e contamos muito com o apoio, com o incentivo do nosso torcedor, porque essa reta final pode fazer diferença para que a gente possa, quem sabe mais uma vez, se tornar campeão", disse, feliz com a longa série invicta de oito jogos - nove no Brasileirão.

"É um momento muito bom, cheio de esperança e de muito trabalho para que a gente possa chegar até o final da competição brigando pelo título. Temos o confronto direto ainda com o líder, que será dentro da nossa casa, com o apoio do nosso torcedor", ressaltou Marcos Rocha.

"Nós estamos fazendo um bom trabalho no nosso dia a dia, focados, pegando todos os direcionamentos do Abel (Ferreira) para que possamos chegar às partidas e conseguir os três pontos. Sabemos como é importante a vitória nessa reta final. Apesar desse empate fora de casa, contra uma equipe na briga pelo rebaixamento e que tinha de pontuar e dificultar o jogo, é continuar trabalhando focado, pois serão nove partidas para chegar em dezembro e, quem sabe, presentear mais uma vez o nosso torcedor."

Na reapresentação, nesta quarta-feira, na Academia de Futebol, o Palmeiras realizou dois trabalhos técnicos, de posse de bola e marcação com objetivos específicos e um jogo em campo reduzido com dois tempos de dez minutos.