Bastidores agitados na pré-eleição

A Chapa 'Nação sem Fronteiras' retirou a candidatura de Delair Dumbrosck à presidência do Flamengo. A decisão, segundo comunicado oficial, ocorreu após "uma análise detalhada do cenário político do clube" e em apoio a Rodrigo Dunshee - que concorre pela situação. A Chapa Unifla recebeu o respaldo com valia e notoriedade.

Além de Rodrigo Dunshee de Abranches, líder da Chapa Unifla, que representa a situação, restam outros quatro candidatos na corrida presidencial. São eles: Luiz Eduardo Baptista (BAP), Maurício Gomes de Mattos, Pedro Paulo e Wallim Vasconcellos.

As chapas neste ano receberam números ao invés de cores, como ocorreu nas últimas eleições no clube. Contudo, a comissão eleitoral ainda precisa averiguar se não há irregularidades nas inscrições para, então, homologá-las até o dia 10 de novembro.

O Flamengo conhecerá o próximo presidente para o triênio 2025/2026/2027 no dia 9 de dezembro.