Presidente do São Paulo, Casares se reúne com Zubeldía e acompanha treino do São Paulo

O presidente Julio Casares esteve nesta quinta-feira no Centro de Treinamento da Barra Funda para acompanhar o treino de preparação do São Paulo para a partida com o Vasco, marcada para quarta-feira que vem, dia 16, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela 30ª rodada do Brasileirão. Ele usou as redes sociais para revelar também uma reunião com a comissão técnica de Luis Zubeldía.

"Hoje foi dia de reuniões no CT e de acompanhar as atividades que começaram pela manhã. Seguimos juntos pelo São Paulo", disse o mandatário, que não revelou o conteúdo da conversa. A busca por vaga na próxima edição da Copa Libertadores e o futuro do treinador, cotado no Boca Juniors, da Argentina, possivelmente estiveram em pauta.

A derrota para o Cuiabá por 2 a 0 e a aproximação dos adversários direto na briga pela Libertadores ligaram um sinal de alerta no São Paulo, que teme ficar sem disputar a competição continental na próxima da temporada, o que frustraria os planos do clube.

Nesta quinta-feira, o treinador deu sequência ao trabalho de preparação para o jogo com o Vasco e novamente contou com o atacante Ferreirinha, que deve voltar a ficar à disposição após se recuperar de uma lesão muscular na perna esquerda.

O zagueiro Alan Franco e o atacante Calleri, que cumpriram suspensão diante do Cuiabá, também estão de volta. Em contrapartida, Zubeldía não terá o zagueiro Arboleda e o atacante André Silva pelo mesmo motivo.

O São Paulo é o quinto colocado do Brasileirão, com 47 pontos, atrás de Botafogo (60), Palmeiras (57), Fortaleza (55) e Flamengo (51), todos na briga pelo título. O Internacional, em sexto, tem 46, seguido pelo Bahia, com 45.