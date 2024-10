Noite gloriosa pra dupla do Fogão

O Brasil contou com o brilho dos jogadores do Botafogo para vencer por 2 a 1 o Chile, no Estádio Nacional de Santiago, na noite de ontem, pela nona rodada das Eliminatórias. Vargas abriu o placar pros donos da casa. Igor Jesus e Luiz Henrique viraram o jogo. Desde 1998, um jogador do Fogão não fazia um gol pela seleção Brasileira. O último tinha sido Bebeto, na vitória por 3 a 2 sobre a Dinamarca, pela Copa do Mundo.

A Seleção conseguiu se complicar cedo, já que o Chile abriu o placar logo no primeiro minuto de jogo, com Vargas de cabeça. No entanto, aos 46 minutos, na primeira boa finalização do Brasil, o gol saiu. Savinho cruzou para Igor Jesus, que desviou de cabeça e deixou tudo igual no marcador.

No segundo tempo, Raphinha chegou a marcar, mas estava em posição de impedimento. Partiu dos pés de outro botafoguense o gol que trouxe alívio pro Brasil. Luiz Henrique fez uma linda jogada e selou a vitória aos 43 minutos. Noite de SeleFogo no Chile.