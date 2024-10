Nottingham Forest leva multa de R$ 5,5 milhões por insinuações ao VAR em rede social

O Nottingham Forest pagou caro por uma mensagem inflamada contra a arbitragem postada em uma rede social do clube em abril deste ano. A equipe inglesa foi multada por uma comissão independente, nesta sexta-feira, em 750 mil libras (aproximadamente R$ 5,5 milhões), por questionar as decisões do árbitro de vídeo Stuart Attwell e acusá-lo de favorecer outro time em mensagem que teve mais de 46 milhões de visualizações no X (antigo Twitter).

"Três decisões extremamente erradas - três penalidades não aplicadas - que simplesmente não podemos aceitar", reclamou a equipe em sua conta na plataforma. "Avisamos o PGMOL (órgão de arbitragem do futebol inglês) que o VAR era torcedor do Luton antes do jogo, mas não o trocaram. Nossa paciência foi testada várias vezes."

A mensagem publicada após a derrota do Forest por 2 a 0 para o Everton, na temporada passada, viralizou. Na ocasião, o Luton Town também brigava pela sobrevivência na elite do Campeonato Inglês. O rival acabou rebaixado para a segunda divisão, enquanto o Nottingham Forest se livrou da degola, na 17ª colocação.

A Associação Inglesa de Futebol (FA), que controla o futebol no país, pedia uma multa ainda maior, de 1 milhão de libras (R$ 7,3 milhões), para que o clube vermelho e branco "refletisse a gravidade da má conduta". A agremiação também foi advertida a respeito de sua conduta futura por questionar a integridade dos árbitros.

O Nottingham Forest considerou as penalidades "totalmente desproporcionais" e avisou que vai recorrer da decisão. O clube também declarou estar "particularmente preocupado" com o desejo da FA de tentar impor uma multa tão pesada.

Na atual temporada, o Nottingham Forest soma dez pontos em sete partidas e ocupa a décima posição no Inglês. A equipe conta com os brasileiros Carlos Miguel, Morato, Murillo e Danilo.