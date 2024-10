Julgamento é adiado, e Abel comanda Palmeiras do banco contra o Juventude

Punido com dois jogos de suspensão pela 4ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o técnico Abel Ferreira está liberado para comandar o Palmeiras do banco de reservas na partida do próximo dia 20, contra o Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O tribunal retirou da pauta desta sexta-feira o julgamento do treinador pelo gesto obsceno que fez à beira do campo na eliminação do Palmeiras nas oitavas de final da Copa do Brasil, em 7 de agosto, diante do Flamengo.

Na ocasião, Abel Ferreira foi expulso e, em 26 de setembro, acabou punido pelo STJD com suspensão de dois jogos a ser cumprida no Campeonato Brasileiro. No mesmo dia, o clube alviverde recorreu da decisão e conseguiu um efeito suspensivo até que o caso fosse apreciado no Pleno, a última instância do tribunal desportivo.

Nesta sexta-feira, durante a sessão do Pleno, o auditor relator, Marco Aurélio Choy, retirou o processo da pauta para apreciar um acordo de transação proposto pelo Palmeiras, de reverter a suspensão em multa de R$ 100 mil a ser paga pelo clube.

Abel foi denunciado com base no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que prevê punição de 1 a 6 partidas de suspensão para quem "assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética esportiva, como desrespeitar os membros de arbitragem, ou reclamar desrespeitosamente contra suas decisões".

Em busca do tricampeonato nacional, o Palmeiras é vice-líder do Campeonato Brasileiro, com 57 pontos, três a menos que o Botafogo, faltando nove rodadas para o encerramento da competição.