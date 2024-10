O Museu da Pelada vai promover uma edição especial e inédita do 'Gigantes do Museu', hoje, a partir das 12h, no Boteco Boa Praça, no Leblon. O evento vai contar com uma feijoada completa, acompanhada por uma animada roda de samba. O convidado de honra será o lendário Brito, ex-zagueiro tricampeão mundial pela seleção brasileira, com passagens por Vasco, Flamengo e Botafogo. A entrada para esta edição custa R$ 44.