Sport mantém embalo com Pepa, bate o líder Novorizontino e se firma no G-4 da Série B

O Sport vai pavimentando seu caminho em busca do acesso para a elite do futebol em 2025. Se firmando no G4 - grupo de acesso - da Série B do Campeonato Brasileiro, o time comandado por Pepa manteve o embalo e bateu o líder Novorizontino por 3 a 1, nesta sexta-feira, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), pela 31ª rodada.

O Sport está invicto há nove jogos, com seis vitórias e três empates. Resultados que o colocaram em terceiro lugar, com 53 pontos, ficando a um ponto (54) do líder Novorizontino, com um jogo a menos, que será cumprido na quarta-feira, diante do Operário-PR, na Ilha do Retiro, em Recife (PE).

O time paulista inclusive não perdia uma partida em casa após cinco meses, desde a quarta rodada, quando foi superado por 3 a 0 para o Ceará. Foi a segunda derrota seguida (caiu diante do Amazonas, por 1 a 0) do time de Eduardo Baptista, que agora seca o Santos para se manter na ponta da tabela.

O duelo começou debaixo de chuva, aumentando a velocidade das jogadas. Aproveitando esse fator, o Novorizontino pressionou nos minutos iniciais, com cruzamentos perigosos e carimbou o travessão do Sport, com uma bomba de Pablo Dyego. Aos poucos, o time pernambucano foi freando a intensidade dos donos da casa, concentrando o duelo no meio de campo. Quando a chuva deu uma trégua, o Sport conseguiu colocar a bola no chão e passou a equilibrar a partida.

Titi Ortiz levou perigo em cobrança de falta, defendida por Jordi. Logo depois, em jogada ensaiada, Lucas Lima cruzou rasteiro para Chico, que teve tempo de dominar e mandar para as redes e abrir o placar, aos 37 minutos. O gol desestabilizou o Novorizontino, que assistiu Lucas Lima dar outra assistência, desta vez para Gustavo Coutinho emendar de primeira e marcar um golaço para ampliar aos 41.

A segunda etapa começou animada. Com um minuto, Lucca invadiu a área e mandou para fora. No lance seguinte, o Sport respondeu com Gustavo Coutinho, recebendo cruzamento de Di Plácido e Jordi fazendo grande defesa. A pressão inicial dos donos da casa resultou em pênalti, após a bola bater na mão de Fabrício Daniel. Marlon deslocou Caíque França e descontou aos 13, colocando fogo na partida. Querendo aproveitar o bom momento, os donos da casa arriscavam quando encontravam espaço.

Neto Pessoa, mesmo sem ângulo, obrigou Caíque França a espalmar. O Sport explorava a bola parada e Chico parou no travessão. Na reta final, o Novorizontino se lançou ao ataque e foi para o tudo ou nada. Aproveitando o espaço deixado, o time pernambucano marcou o terceiro. Gustavo Coutinho recebeu em velocidade, Jordi saiu mal do gol e o atacante tocou para Barletta, com o gol vazio, só empurrar para as redes, aos 32, para frear a reação mandante e levar os três pontos para Recife.

Na próxima rodada, o Novorizontino tem outro confronto direto, desta vez no clássico diante do Mirassol, no sábado (19), às 17 horas, no estádio Campos Maia, no interior paulista. Já o Sport recebe o Botafogo-SP, no domingo (20), às 19h30. Antes, na quarta-feira, às 21h30, o time pernambucano encara o Operário-PR, em jogo atrasado da 16ª rodada. Ambos os jogos serão realizados na Ilha do Retiro, em Recife (PE).

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO 1 X 3 SPORT

NOVORIZONTINO - Jordi; Luisão, Rafael Donato e Patrick (Lucca) (Oscar Ruiz); Rodrigo Soares (Igor Formiga), Eduardo, Marlon (Dudu) e Reverson; Pablo Dyego (Fabrício Daniel), Neto Pessoa e Waguininho. Técnico: Eduardo Baptista.

SPORT - Caíque França; Di Plácido, Rafael Thyere, Chico e Dalbert; Felipe (Luciano Castán), Fabricio Domínguez (Pedro Vilhena), Lucas Lima e Titi Ortíz (Julián Fernández); Wellington Silva (Chrystian Barletta) e Gustavo Coutinho (Lenny Lobato). Técnico: Pepa.

GOLS - Chico, aos 37, e Gustavo Coutinho, aos 41 minutos do primeiro tempo. Marlon, aos 13, e Chrystian Barletta, aos 32 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Patrick, Dudu e Waguininho (Novorizontino); Wellington Silva, Rafael Thyere, Pedro Vilhena e Felipe (Sport).

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (RJ).

RENDA - R$ 41.090,00.

PÚBLICO - 3.106 torcedores.

LOCAL - Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).