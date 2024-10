Hugo Viana substituirá Txiki Begiristain no comando do futebol do Manchester City

O Manchester City anunciou, neste sábado, a contratação de Hugo Viana, 41 anos, como diretor de futebol do clube ao término da atual temporada. O português vai substituir o espanhol Txiki Begiristain, de 60 anos, que decidiu se aposentar.

"Após 12 anos repletos de troféus no Etihad Stadium, Txiki deixará o cargo atual após a disputa da Copa do Mundo de Clubes da Fifa e será sucedido por Hugo Viana, do Sporting", anunciou o clube, em nota. "Estamos ansiosos para prestar homenagem à notável contribuição de Txiki ao Manchester City no final da temporada."

De acordo com o Manchester City, Viana vai assumir o posto apenas em 2025, mas começará a colaborar com Txiki nos próximos meses a fim de facilitar o processo de transição do cargo.

Ex-jogador de clubes como Sporting, Newcastle e Valencia, além da seleção portuguesa, Hugo Viana vinha exercendo a função de diretor no clube de Lisboa, cargo que deixará de existir na nova estrutura organizacional do futebol profissional, segundo o Sporting. Antes, havia trabalhado também no Belenenses.

Sua missão no comando do futebol do City não será fácil, já que Begiristain acostumou os torcedores da equipe celeste a colecionarem títulos - foram 21 no período - e torcerem por craques de primeira linha. Foi o espanhol, por exemplo, que convenceu Pep Guardiola a assumir o comando do clube inglês, em 2016, e satisfez os desejos do treinador desde então, contratando nomes como De Bruyne, Haaland, Rodri, Gündogan, Bernardo Silva e Ederson.